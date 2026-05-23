GNR recupera em Alpiarça viatura furtada na Alemanha

A GNR recuperou no concelho de Alpiarça um veículo ligeiro de mercadorias que havia sido furtado na cidade de Hannover, na Alemanha.

A GNR recuperou no concelho de Alpiarça um veículo ligeiro de mercadorias que havia sido furtado na cidade de Hannover, na Alemanha. Durante uma acção de fiscalização de rodoviária, os militares efectuaram diligências que permitiram recuperar a viatura, tendo sido confirmada a sua origem ilícita através da cooperação policial internacional. Foi estabelecido contacto com a Interpol, que permitiu a articulação com as autoridades alemãs, tendo sido restituído o veículo ao legítimo proprietário.

Os factos foram comunicados ao Ministério Público. A acção contou com a colaboração das diversas entidades policiais, reforçando a importância da cooperação internacional no combate à criminalidade transfronteiriça e na recuperação de bens furtados.