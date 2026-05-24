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Sociedade | 24-05-2026 21:00

Almeirim reforça manutenção das escolas para evitar requalificações caras e demoradas

Almeirim reforça manutenção das escolas para evitar requalificações caras e demoradas
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A Câmara de Almeirim vai avançar com obras de manutenção nos centros escolares de Fazendas e dos Charcos, assumindo como prioridade a manutenção regular de todas as escolas.

A Câmara de Almeirim vai realizar um conjunto de intervenções de manutenção nos centros escolares de Fazendas de Almeirim e dos Charcos, numa estratégia que o município quer tornar regular para evitar obras de grande dimensão no futuro. As intervenções incluem a substituição de equipamentos, a reparação de materiais degradados e a renovação dos sistemas de climatização, que já apresentam desgaste acumulado.
Os pátios escolares também vão ser alvo de melhorias, reduzindo áreas em cimento e criando zonas em terra, solução que a autarquia tem vindo a aplicar nas escolas do concelho, como a Moinho de Vento e a Canto do Jardim, para tornar os espaços exteriores mais confortáveis e adequados às actividades das crianças.
O vice‑presidente da câmara, Filipe Torres, sublinha que a aposta passa por uma manutenção cuidada e contínua de todo o parque escolar, garantindo melhores condições de utilização e evitando intervenções de grande escala que implicam custos elevados e perturbação do funcionamento das escolas.

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