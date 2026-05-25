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Sociedade | 25-05-2026 12:00

10 milhões para empresas contratarem quadros qualificados na região Centro

10 milhões para empresas contratarem quadros qualificados na região Centro
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Programa Regional do Centro quer reforçar a inovação, a digitalização e a competitividade das micro, pequenas e médias empresas, com apoios à contratação de recursos humanos altamente qualificados.

O Programa Regional do Centro, Centro 2030, abriu dois concursos com uma dotação global de 10 milhões de euros para apoiar a contratação de recursos humanos altamente qualificados por micro, pequenas e médias empresas da Região Centro. A medida, gerida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), pretende ajudar o tecido empresarial a investir em inovação, acelerar a transformação digital e criar emprego qualificado em sectores considerados estratégicos para o desenvolvimento regional.
Os avisos destinam-se a empresas alinhadas com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente do Centro, a RIS3 Centro, e estão divididos em duas dotações: quatro milhões de euros para empresas localizadas em territórios de baixa densidade e seis milhões de euros para empresas situadas nos restantes territórios da Região Centro. A divisão pretende responder às diferentes necessidades económicas e territoriais da região, procurando também contribuir para uma maior coesão entre zonas do interior e áreas com maior concentração empresarial. Financiados pelo Fundo Social Europeu Mais (FSE+), os apoios visam promover a integração de profissionais altamente qualificados nas empresas, reforçando a ligação entre o conhecimento produzido nas universidades e centros de investigação e a actividade empresarial. A intenção passa por transformar conhecimento em valor económico, apoiando projectos que permitam desenvolver novos produtos, serviços e processos inovadores.
Para o presidente da CCDR Centro, José Ribau Esteves, esta aposta representa “um investimento relevante na competitividade das empresas e na valorização do conhecimento produzido na Região Centro”, contribuindo também para “fixar talento, estimular a inovação e promover um desenvolvimento territorial mais equilibrado”.

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