Câmara de Alenquer atribui 180 mil euros a freguesias

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a atribuição de um conjunto de apoios financeiros a seis freguesias do concelho, num total de 180 mil euros, destinados a reforçar a capacidade de intervenção das juntas e a melhorar infraestruturas e espaços públicos. Cada uma das freguesias irá receber 30 mil euros, com projectos específicos que visam a requalificação e valorização do espaço público.

A União de Freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha utilizará o apoio para a aquisição de um tractor, que permitirá agilizar a intervenção em caminhos vicinais e outros espaços públicos. A Junta de Freguesia de Ventosa destinará o montante à compra de uma retroescavadora.

A Junta de Freguesia de Ota beneficia da verba para construir um espaço de apoio operacional, incluindo estaleiro e garagens, considerado essencial para o acondicionamento de viaturas, equipamentos e materiais. Carnota receberá fundos para reabilitar o Espaço da Forja, área de lazer e convívio cuja utilização estava comprometida pelo estado de conservação. Já a União de Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres utilizará o apoio para intervir em caminhos vicinais e reparar danos no cemitério local, enquanto Vila Verde dos Francos aplicará o financiamento na requalificação da rede de caminhos vicinais, fundamentais para a mobilidade e o acesso a propriedades e actividades económicas.

Segundo as explicações do presidente da autarquia, João Nicolau (PS), estas verbas já estavam previstas desde o início do mandato e por isso não estão relacionadas com apoios para fazer face aos danos provocados pelo mau tempo. O vereador do PSD, Francisco Guerra levantou dúvidas em relação à fiscalização na aplicação das verbas, mas João Nicolau garantiu que o município vai acompanhar o destino dado ao dinheiro. A atribuição das verbas ainda está pendente da decisão da Assembleia Municipal de Alenquer, que deverá acontecer no final do mês de Abril.