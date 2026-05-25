Carregueiros mantém viva tradição única dos tabuleiros com flores naturais

A aldeia de Carregueiros, no concelho de Tomar, voltou a encher-se de cor, fé e devoção no domingo, 24 de Maio, com a realização do tradicional cortejo dos tabuleiros com flores naturais, uma manifestação popular que se repete todos os anos no domingo de Pentecostes e que distingue esta localidade no panorama das festas do Divino Espírito Santo. Este ano, o cortejo foi composto por 32 tabuleiros grandes e seis pequenos, atraindo centenas de visitantes às ruas da aldeia. À frente seguiram os gaiteiros, o pároco, o pendão, elementos da confraria e a coroa, numa ordem marcada pelo simbolismo religioso e comunitário. A banda filarmónica Nabantina integrou também o desfile, acompanhada por devotos e populares.

Depois da missa, o cortejo percorreu as ruas de Carregueiros, mantendo uma tradição que envolve a população e reforça a identidade da aldeia. No final, após a bênção do pão, este foi distribuído por todos os que quiseram participar no momento de partilha. As festividades prosseguem nesta segunda-feira, 25 de Maio, pelas 18h00, com a tradicional oferta de tremoços e vinho aos irmãos da Confraria do Divino Espírito Santo. Uma hora depois, às 19h00, realiza-se a entrega da coroa e das alfaias religiosas ao novo juiz. A grande particularidade da festa de Carregueiros, quando comparada com a Festa dos Tabuleiros de Tomar, que se realiza em 2027, está nos próprios tabuleiros. Em Carregueiros são enfeitados todos os anos com flores naturais, enquanto na cidade de Tomar os tabuleiros são decorados com flores de papel e a festa acontece, normalmente, de quatro em quatro anos.