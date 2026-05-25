Derrocada na Carregueira deixa idosa fora de casa há quase três meses

A queda de parte de uma parede do antigo Lagarão, na Rua do Lagarão, na Carregueira, concelho da Chamusca, está a deixar uma idosa de 80 anos, com baixa mobilidade, afastada da casa onde vive. A denúncia chegou a O MIRANTE por intermédio de um morador, que relata uma situação arrastada desde 11 de Fevereiro, dia em que parte da estrutura terá começado a ruir para o quintal da habitação adjacente. Segundo o denunciante, a Protecção Civil foi contactada logo nesse dia e, posteriormente, terá envolvido a Junta de Freguesia da Carregueira e a Câmara Municipal da Chamusca. Perante o receio de novas derrocadas, a idosa foi retirada pelos familiares e passou a viver em casa da filha, num espaço pequeno, continuando, ainda assim, a suportar renda, água e luz da habitação que deixou de poder utilizar por razões de segurança.

O morador afirma que a queda da parede destruiu vasos no quintal e que, com a casa fechada, a humidade acabou por danificar bens no interior, incluindo alimentos e uma televisão. A situação, garante, tem causado desgaste emocional e físico à idosa e à família que a acolheu, obrigando todos a alterar rotinas e a viver em condições mais apertadas. O morador aponta ainda críticas à lentidão do processo. Inicialmente, refere, as entidades terão explicado que o assunto dizia respeito ao proprietário do Lagarão, que não estaria identificado. Mais tarde terá sido apurado que o imóvel pertence a um homem residente em Santa Iria da Azóia. O proprietário deslocou-se ao local e comprometeu-se, segundo o relato, a retirar cinco carros existentes no interior do Lagarão, o entulho caído no quintal da idosa e a parte restante da parede que poderia representar risco. Os trabalhos terão começado apenas depois de 15 de Março, com a remoção de entulho para dois contentores colocados junto ao portão da casa, dificultando durante cerca de duas semanas o acesso à habitação da idosa e a outras casas do mesmo senhorio. No dia 4 de Maio, a Protecção Civil voltou ao local, a pedido da Câmara da Chamusca, para verificar as condições de segurança após a colocação de vigas de ferro no imóvel.

Contactada pelo nosso jornal, a Junta de Freguesia da Carregueira diz que sinalizou o proprietário conforme procedimento normal. A junta notificou também a Câmara da Chamusca e a Protecção Civil, que concluíram não existir perigo para a via pública. A autarquia afirma tratar-se de um problema entre confinantes, embora lamente a situação e admita que, legalmente, nada pode fazer.