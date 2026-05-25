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Sociedade | 25-05-2026 10:22

Festas mais limpas dependem também das associações de Tomar

Festas mais limpas dependem também das associações de Tomar
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Tomar promoveu uma acção de sensibilização sobre gestão de resíduos em festas e eventos, dirigida a associações e juntas de freguesia. A empresa intermunicipal quer envolver quem organiza iniciativas locais na mudança de comportamentos ambientais.

A Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo promoveu, no dia 22 de Maio, na Biblioteca Municipal de Tomar, uma acção de sensibilização dedicada à gestão de resíduos em festas e eventos. A sessão, dirigida a associações e juntas de freguesia, procurou alertar os organizadores de iniciativas culturais, recreativas e festivas para a necessidade de adoptarem práticas mais responsáveis e sustentáveis. O objectivo passou por reforçar a importância de uma gestão eficiente dos resíduos produzidos neste tipo de eventos, onde o consumo de embalagens, copos, materiais descartáveis e outros resíduos pode atingir volumes significativos. A mensagem deixada foi clara: a responsabilidade ambiental também se constrói nos arraiais, festas populares, encontros associativos e actividades promovidas pelas comunidades.
A sessão contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, que sublinhou o papel das associações e das juntas de freguesia na promoção de comportamentos ambientalmente responsáveis junto das populações. O envolvimento das estruturas locais é visto como essencial para levar a mensagem da sustentabilidade a todo o território. Durante a iniciativa, a Tejo Ambiente aproveitou ainda para reforçar a campanha de adesão ao débito directo e à factura electrónica, destacando vantagens como a comodidade, rapidez, segurança e redução do consumo de papel. Os participantes ficaram também a conhecer melhor o canal de comunicação “Tejo Resolve”, plataforma que permite comunicar e acompanhar ocorrências relacionadas com os serviços prestados pela empresa.

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