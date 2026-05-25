Golegã prepara recolha de entulhos para travar descargas ilegais

A Câmara Municipal da Golegã está a preparar um sistema de recolha de entulhos provenientes de pequenas obras particulares, numa tentativa de combater as descargas ilegais que se têm multiplicado em vários pontos do concelho, junto a contentores, caminhos rurais e espaços públicos. O assunto foi levantado em reunião do executivo pela vereadora Ana Caixinha, do PS, que questionou o município sobre compromissos financeiros relacionados com a gestão de resíduos de obras e alertou para a necessidade de criar soluções acessíveis para particulares e pequenos empreiteiros.

Em resposta, o presidente da câmara, António Camilo, confirmou que o município está a trabalhar com a RSTJ – Gestão e Tratamento de Resíduos, na criação de um sistema que permita aos munícipes solicitar a recolha destes materiais através do número verde municipal. “As pessoas colocam esses resíduos junto aos contentores e isso causa muito transtorno à câmara”, reconheceu o autarca, admitindo que o serviço ainda não está totalmente operacional, mas deverá avançar nos próximos meses. O executivo reconheceu que a falta de uma resposta simples para pequenas obras domésticas tem contribuído para o abandono ilegal de entulhos, uma situação frequentemente denunciada por moradores. Ana Caixinha considerou positiva a criação do serviço, mas defendeu que a autarquia deve lançar uma campanha pública de divulgação assim que o sistema estiver disponível.