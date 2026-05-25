Golegã quer pôr o Hippos a competir a sério com novo picadeiro coberto

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, visitou no domingo, 24 de Maio, a Golegã, para acompanhar o investimento previsto no Hippos – Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres, uma infraestrutura que a autarquia quer transformar num verdadeiro pólo de treino e competição equestre ao longo de todo o ano. A visita decorreu no âmbito do contrato-programa celebrado com o Comité Olímpico de Portugal para a requalificação do centro e contou também com a presença do secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, e do presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Ricardo Gonçalves.

No centro do investimento está a construção de um novo picadeiro coberto, considerado pela Câmara da Golegã uma das peças estruturantes que ficou por concretizar desde a criação do Hippos. A nova infraestrutura deverá permitir melhores condições para treinos, estágios e preparação de atletas e selecções nacionais e internacionais de alta competição, reduzindo a dependência das condições meteorológicas. Segundo informação já avançada pelo município, o projecto deverá representar um investimento superior a 1,2 milhões de euros, financiado através do Comité Olímpico de Portugal e do programa estatal de apoio aos centros de alto rendimento. O novo picadeiro coberto deverá ter dimensões de prova, iluminação, bancadas para cerca de 250 espectadores e tribuna de júri.

A autarquia defende que o reforço do Hippos é essencial para consolidar a Golegã como território de referência no sector equestre, não apenas durante os grandes certames, mas também como destino regular para cavaleiros, treinadores e selecções estrangeiras. A visita incluiu ainda passagem pela Expoégua 2026. O programa integrou provas de avaliação animal, concursos de dressage, equitação de trabalho e atrelagem, além de iniciativas ligadas à gastronomia, vinho e animação cultural, reforçando a ligação histórica da Golegã ao cavalo e à actividade equestre nacional.