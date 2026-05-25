Goodjob é uma empresa de “Outsourcing” com raízes em Azambuja

No tecido empresarial da região do Ribatejo e Lisboa, a eficiência operacional é o motor do crescimento. É neste cenário que a Goodjob, Lda, sob a gestão de André Mota, se tem afirmado como um parceiro de referência em ‘outsourcing’ logístico e industrial.

Criada em 2019, a empresa assenta nos valores e experiência de décadas no sector, dos seus fundadores, Catarina e Mário Vaz, sendo uma estrutura ágil e focada.

Nem o desafio global da pandemia travou o crescimento da Goodjob, tendo temperado a sua resiliência. O resultado está à vista: desde 2023 que a Goodjob acumula os selos de PME Líder e PME Excelência, figurando no Top 5% das melhores PMEs de Portugal do Scoring, organização portuguesa especializada em certificação financeira, consultoria de gestão e estudos de mercado para Pequenas e Médias Empresas (PME).

Mais impressionante é a sua posição no Top 10 das PMEs do sector distinguida pelo Scoring, como um indicador claro da sua eficiência financeira e operacional.

Especializada em equipas de 15 a 100 operadores, a Goodjob distingue-se pela capacidade de gestão humana e técnica, garantindo que o talento certo está no lugar certo, 24 horas por dia, se necessário.

“Somos focados na melhoria contínua,” afirma André Mota. “Não nos limitamos a colocar operadores; desenhamos processos e investimos na formação para que, de ano para ano, a operação do nosso cliente seja mais rentável e segura.”

A Goodjob gere actualmente entre 120 a 190 profissionais, oscilando o número consoante a sazonalidade e a dimensão dos projectos em curso e, segundo o gestor, a que a diferencia das empresas congéneres, é “o foco no médio prazo”.

“Enquanto muitos se focam no imediato, nós somos incisivos na estruturação de processos e na formação técnica. Não queremos apenas ‘operar’; queremos melhorar os resultados do cliente ano após ano, através de uma análise métrica rigorosa”, sublinha.

Com sede no Edifício Atrium, em Azambuja, a Goodjob olha agora para o futuro com um desejo claro: impactar positivamente a sua comunidade local. “Queremos crescer com as empresas da nossa terra,” conclui o gestor.