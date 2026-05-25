Moradores pedem esclarecimentos sobre drenagens e intervenções em Aldeia Gavinha

A porta-voz dos moradores de Aldeia Gavinha questionou o executivo municipal de Alenquer sobre as obras na Rua Ulmeiradas e sobre quando estão previstos os trabalhos. Rita Patrício diz que, apesar de a rua já estar circulável, a escola ainda não foi vedada e quis ainda saber se estão acauteladas as drenagens para que não se repita a situação no próximo Inverno.

Segundo as explicações do presidente do município, João Nicolau, a prioridade é estabelecer a circulação na Rua da Laje, essencial para os moradores, e só depois avançar com os trabalhos na Rua Ulmeiradas. Quanto à escola, esta será vedada ou demolida, porque não terá uso dado o estado em que se encontra. O autarca garantiu que as obras previstas acautelam as drenagens, por forma a minimizar os impactos das grandes chuvadas, mas que nada é garantido, porque a zona tem características geológicas muito instáveis.