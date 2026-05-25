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Sociedade | 25-05-2026 15:00

Ordem dos Engenheiros Região Sul distingue jovens talentos

Ordem dos Engenheiros Região Sul distingue jovens talentos
Distinções reconheceram mérito académico e inovação tecnológica - foto DR
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Prémios Inovação Jovem Engenheiro e Excelência na Academia, entregues a 9 de Maio, na Sessão Solene do Dia Regional do Engenheiro.


O Prémio Inovação Jovem Engenheiro (PIJE) 2025, da Ordem dos Engenheiros – Região Sul (OERS) que visa reconhecer trabalhos de carácter inovador desenvolvidos por jovens engenheiros, atribuiu o primeiro prémio a Madalena Ramos Cilínio, pelo seu trabalho pioneiro no desenvolvimento de um método adaptativo para a detecção inteligente de anomalias em redes móveis, uma contribuição inovadora para a eficiência e fiabilidade das telecomunicações.
Foram ainda distinguidos os engenheiros Henrique Miguel Rato Fava Rica e Rui Macário Gomes Valente, com o segundo e terceiro prémios, respectivamente.
A OERS reconheceu também os percursos académicos de excelência com a entrega dos Prémios Excelência na Academia 2024/2025. A iniciativa distinguiu 11 estudantes finalistas de licenciatura e mestrado de diversas especialidades, que se destacaram pelo seu excepcional aproveitamento académico.

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