Ordem dos Engenheiros Região Sul distingue jovens talentos



O Prémio Inovação Jovem Engenheiro (PIJE) 2025, da Ordem dos Engenheiros – Região Sul (OERS) que visa reconhecer trabalhos de carácter inovador desenvolvidos por jovens engenheiros, atribuiu o primeiro prémio a Madalena Ramos Cilínio, pelo seu trabalho pioneiro no desenvolvimento de um método adaptativo para a detecção inteligente de anomalias em redes móveis, uma contribuição inovadora para a eficiência e fiabilidade das telecomunicações.

Foram ainda distinguidos os engenheiros Henrique Miguel Rato Fava Rica e Rui Macário Gomes Valente, com o segundo e terceiro prémios, respectivamente.

A OERS reconheceu também os percursos académicos de excelência com a entrega dos Prémios Excelência na Academia 2024/2025. A iniciativa distinguiu 11 estudantes finalistas de licenciatura e mestrado de diversas especialidades, que se destacaram pelo seu excepcional aproveitamento académico.