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Sociedade | 25-05-2026 18:00

Projecto “Renascer das Cinzas” dos estudantes de Mação em destaque

Projecto “Renascer das Cinzas” dos estudantes de Mação em destaque
Alunos apresentaram soluções ligadas à recuperação do território - foto DR
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Terceiro lugar no programa nacional “Nós Propomos! “ dinamizado pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território.

O projecto “Renascer das Cinzas”, da autoria de estudantes do Agrupamento de Escolas de Mação, focado na resolução de problemas reais, que aborda a devastação causada pelos incêndios ficou em terceiro lugar, entre 84 projectos, no programa nacional “Nós Propomos! dinamizado pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) da Universidade de Lisboa.
Ao programa foram apresentados por Mação mais quatro trabalhos distinguidos a nível local, com os títulos: “Casas sem vida vs Aldeias renovadas”, “Conselho Jovem!” Mação Verdinho” e “Sabores de Mação”.
Como solução ecológica e económica para a recuperação do território, o estudo, da autoria das alunas do 11º A (Carolina Godinho, Beatriz Lopes e Lúcia Pimenta), que ficou em terceiro lugar, propôs a cultura de figueiras e medronheiros, espécies resilientes que promovem a biodiversidade e a regeneração do solo.
Segundo a direcção do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, de Mação, a implementação do concurso “Um Olhar Sobre Mação”, que originou os projectos, destinou-se a despertar nos jovens estudantes uma necessidade de dar respostas para a valorização, preservação e transformação do lugar onde vivem.

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