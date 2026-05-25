Projecto “Renascer das Cinzas” dos estudantes de Mação em destaque

O projecto “Renascer das Cinzas”, da autoria de estudantes do Agrupamento de Escolas de Mação, focado na resolução de problemas reais, que aborda a devastação causada pelos incêndios ficou em terceiro lugar, entre 84 projectos, no programa nacional “Nós Propomos! dinamizado pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) da Universidade de Lisboa.

Ao programa foram apresentados por Mação mais quatro trabalhos distinguidos a nível local, com os títulos: “Casas sem vida vs Aldeias renovadas”, “Conselho Jovem!” Mação Verdinho” e “Sabores de Mação”.

Como solução ecológica e económica para a recuperação do território, o estudo, da autoria das alunas do 11º A (Carolina Godinho, Beatriz Lopes e Lúcia Pimenta), que ficou em terceiro lugar, propôs a cultura de figueiras e medronheiros, espécies resilientes que promovem a biodiversidade e a regeneração do solo.

Segundo a direcção do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, de Mação, a implementação do concurso “Um Olhar Sobre Mação”, que originou os projectos, destinou-se a despertar nos jovens estudantes uma necessidade de dar respostas para a valorização, preservação e transformação do lugar onde vivem.