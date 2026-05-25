Sociedade | 25-05-2026 12:00
Sardoal abre candidaturas para creche municipal
foto ilustrativa
Município abriu candidaturas para a creche municipal do próximo ano lectivo no âmbito do programa “Creche Feliz”.
O executivo do município de Sardoal aprovou na quarta-feira, 20 de Maio, em reunião de câmara, a abertura das candidaturas para a creche municipal referente ao próximo ano lectivo. A informação foi apresentada através dos serviços municipais de Educação, Saúde e Acção Social, que deram conta da capacidade instalada e das vagas previsíveis para o próximo ano. Actualmente, a creche municipal dispõe de capacidade para 10 crianças em berçário, 14 crianças na sala dos dois anos e 15 crianças na sala dos três anos, sendo que parte destas vagas deverão ser automaticamente preenchidas pelas transições internas de crianças que já frequentam a instituição.
Pedro Rosa, presidente da autarquia, enquadrou o funcionamento da resposta social no programa nacional “Creche Feliz”, medida criada para apoiar as famílias e promover o acesso gratuito às creches aderentes. O executivo aprovou ainda a cobrança de uma taxa de matrícula no valor de 15 euros.
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