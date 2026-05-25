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Sociedade | 25-05-2026 17:00

Siluro dourado raro capturado no Tejo por pescador de Tomar

Siluro dourado raro capturado no Tejo por pescador de Tomar
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Um pescador da Charneca da Peralva, no concelho de Tomar, capturou no rio Tejo um exemplar raro de siluro mandarim, peixe que se distingue pela invulgar coloração amarelo-dourada com manchas escuras, resultado de uma mutação pouco comum nesta espécie invasora.

Hélder Silva, pescador tomarense com vários anos de experiência, foi o autor da captura, realizada em Ortiga, no concelho de Mação, de um siluro mandarim. O exemplar chama a atenção pelo padrão cromático fora do normal. Ao contrário do tom acinzentado que caracteriza o siluro comum, este peixe apresenta uma coloração brilhante, entre o amarelo e o dourado, com manchas escuras, característica que lhe vale a designação de siluro mandarim. A captura deste tipo de exemplar acontece apenas ocasionalmente e é considerada rara entre os pescadores que conhecem bem a espécie. Hélder Silva já capturou, como se pode ver pelas suas redes sociais, dezenas de siluros ao longo dos últimos anos. A pesca é uma paixão antiga e o rio tornou-se quase uma segunda casa para o pescador da Charneca da Peralva.
Apesar do fascínio que estes gigantes de água doce despertam, o siluro continua a ser uma espécie invasora em Portugal. Originário dos grandes rios da Europa Central, o Silurus glanis é considerado o maior peixe de água doce da região, podendo atingir dimensões impressionantes, até três metros de comprimento e cerca de 150 quilos. A sua presença em rios como o Tejo e o Zêzere levanta preocupações ambientais. Trata-se de uma espécie predadora, com forte impacto sobre a fauna nativa, ameaçando o equilíbrio dos ecossistemas fluviais. Pescadores e ambientalistas têm alertado para os riscos da sua proliferação.

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