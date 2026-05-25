Siluro dourado raro capturado no Tejo por pescador de Tomar
Um pescador da Charneca da Peralva, no concelho de Tomar, capturou no rio Tejo um exemplar raro de siluro mandarim, peixe que se distingue pela invulgar coloração amarelo-dourada com manchas escuras, resultado de uma mutação pouco comum nesta espécie invasora.
Hélder Silva, pescador tomarense com vários anos de experiência, foi o autor da captura, realizada em Ortiga, no concelho de Mação, de um siluro mandarim. O exemplar chama a atenção pelo padrão cromático fora do normal. Ao contrário do tom acinzentado que caracteriza o siluro comum, este peixe apresenta uma coloração brilhante, entre o amarelo e o dourado, com manchas escuras, característica que lhe vale a designação de siluro mandarim. A captura deste tipo de exemplar acontece apenas ocasionalmente e é considerada rara entre os pescadores que conhecem bem a espécie. Hélder Silva já capturou, como se pode ver pelas suas redes sociais, dezenas de siluros ao longo dos últimos anos. A pesca é uma paixão antiga e o rio tornou-se quase uma segunda casa para o pescador da Charneca da Peralva.
Apesar do fascínio que estes gigantes de água doce despertam, o siluro continua a ser uma espécie invasora em Portugal. Originário dos grandes rios da Europa Central, o Silurus glanis é considerado o maior peixe de água doce da região, podendo atingir dimensões impressionantes, até três metros de comprimento e cerca de 150 quilos. A sua presença em rios como o Tejo e o Zêzere levanta preocupações ambientais. Trata-se de uma espécie predadora, com forte impacto sobre a fauna nativa, ameaçando o equilíbrio dos ecossistemas fluviais. Pescadores e ambientalistas têm alertado para os riscos da sua proliferação.