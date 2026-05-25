Tomar abre 2ª vaga de inscrições para o Espaço de Cowork da Linhaceira

Objectivo é identificar interessados na utilização regular ou pontual do espaço, contribuindo para a dinamização económica e social da freguesia e do concelho.

O município de Tomar lança uma segunda chamada para manifestação de interesse na utilização do Espaço de Cowork da Linhaceira, agora concluído e em condições de funcionamento. O espaço destina-se a empresas e trabalhadores independentes interessados em desenvolver a sua atividade em ambiente colaborativo. Para submeter a manifestação de interesse, os interessados deverão indicar o nome da empresa, email, NIF/NIPC, morada da sede, contacto telefónico, representantes legais, número de trabalhadores e descrição da actividade/sector.