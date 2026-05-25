Viver Santarém com receitas superiores a 3 milhões e resultado positivo em 2025

A empresa municipal Viver Santarém teve, em 2025, um valor de receita referente a vendas e prestação de serviços que ascendeu a 3,139 milhões de euros, mais 435 mil euros do que em 2024, tendo esse valor vindo sempre a subir nos últimos cinco anos. Esses números devem-se, em grande parte, à exploração do complexo aquático municipal de Santarém - que está a iniciar uma nova época e atrai milhares de banhistas durante o Verão - e contribuíram decisivamente para o resultado líquido positivo de 236 mil euros da Viver Santarém no ano passado.

O subsídio à exploração, transferido pelo município ao abrigo de contrato-programa, ascendeu a 1,310 milhões de euros em 2025, sensivelmente mais 310 mil euros do que em 2024, tendo também este item vindo sempre a crescer desde 2021.

A empresa liderada por Carlos Coutinho descreve no relatório e contas que os números relativos à actividade e desempenho financeiro em 2025 são claros e evidenciam uma evolução positiva. A Escola de Atividades Aquáticas atingiu um novo máximo histórico, com mais de 2.400 alunos inscritos. O projecto Toca a Nadar manteve-se nas 33 escolas, 118 turmas e envolveu cerca de 2.330 crianças do 1.° ciclo, assegurando a todas o acesso à experiência aquática nas piscinas municipais.

Por sua vez, o programa Viva Mais, destinado a seniores maiores de 50, cresceu para cerca de 940 participantes, com presença em todas as freguesias e uniões de freguesia do concelho e em 14 centros de dia. O PÁS Férias acolheu 1.037 crianças e jovens reforçando o seu carácter inclusivo, representando uma resposta essencial para as famílias. E as Caminhadas pelas Freguesias percorreram o território concelhio de lés a lés, promovendo a ligação entre actividade física, território e comunidade, continuando a ser uma actividade muito participada.

Uma das novidades da actividade da Viver Santarém em 2025 foi a de assumir a gestão do Mercado Municipal de Santarém, reaberto nesse ano após obras de remodelação e modernização. O relatório de actividades refere que, em Dezembro último, 26 dos 36 módulos disponíveis estavam ocupados por operadores económicos. ”O objectivo é afirmar o Mercado Municipal como um pólo de actívidade económica e de vivência social, contribuindo para a revítalizaçâo do centro urbano de Santarém. É um projecto de médio prazo, construído de forma gradual e ajustada à nossa realidade”, assegura a empresa, que vem desenvolvendo esforços para captar novos negócios para o espaço e dar-lhe mais dinâmica.

A Viver Santarém gere, para além do complexo aquático e do mercado, todos os espaços desportivos municipais, onde tem vindo a investir na sua manutenção e em novos equipamentos e instalações.