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Sociedade | 26-05-2026 21:00

Arruda dos Vinhos recebe rastreio do Cancro da Mama

cancro da mama
foto ilustrativa
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A iniciativa decorrerá entre os dias 9 e 17 de Junho, através da Unidade Móvel da LPCC, instalada junto ao Centro de Saúde de Arruda dos Vinhos.

O Município de Arruda dos Vinhos volta a receber um rastreio gratuito do Cancro da Mama, promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul, em parceria com o Serviço Nacional de Saúde. A iniciativa decorrerá entre os dias 9 e 17 de Junho, através da Unidade Móvel da LPCC, instalada junto ao Centro de Saúde de Arruda dos Vinhos. As unidades móveis de rastreio estão equipadas com tecnologia digital de última geração, permitindo uma maior qualidade no diagnóstico, e contam com uma equipa técnica especializada na área do cancro da mama, preparada para receber todas as utentes abrangidas por este programa de prevenção. O rastreio é fundamental para a detecção precoce da doença, aumentando significativamente as possibilidades de tratamento e cura.

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