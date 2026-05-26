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Sociedade | 26-05-2026 07:00

Câmara de Sardoal quer reforçar quadro de motoristas devido a reformas

FOTO ILUSTRATIVA – FOTO DR
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Executivo aprovou a abertura de um concurso para a contratação de um assistente operacional com funções de motorista de pesados.

A Câmara Municipal de Sardoal aprovou a abertura de um procedimento concursal para a contratação de um assistente operacional para a função de motorista de transporte de pesados. A decisão surge numa altura em que o município sente falta de pessoal devido à aproximação de reformas no quadro de trabalhadores. Durante a reunião, Pedro Rosa, presidente da câmara municipal, explicou que a contratação tem como objetivo assegurar a continuidade dos serviços municipais, admitindo que poderão surgir novas necessidades semelhantes nos próximos anos.
O tema trouxe também para debate a recuperação do antigo camião municipal, anteriormente utilizado na recolha de resíduos sólidos urbanos, que está agora a ser recuperado e reconvertido para utilização geral através da instalação de uma caixa basculante. Os vereadores do partido socialista, Pedro Duque e Miguel Alves, reconheceram a importância da decisão, embora tenham criticado a demora no processo de recuperação do equipamento, afirmando que o camião esteve “demasiado tempo parado e exposto à degradação”.

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