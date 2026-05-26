Câmara do Entroncamento abriu portas a alunos do agrupamento de escolas

Os alunos da turma 6º B do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento visitaram no dia 25 de Maio a Câmara do Entroncamento, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, subordinada ao tema “Democracia e Instituições Políticas”. A actividade teve como principal objectivo dar a conhecer aos alunos o funcionamento dos órgãos autárquicos e o papel da câmara e da assembleia municipal na gestão do concelho.

O grupo foi recebido nos Paços do Concelho, seguindo-se uma sessão no gabinete do presidente da câmara, Nelson Cunha, tendo os estudantes visitado ainda a sala de sessões da câmara e da assembleia, onde estiveram também com o presidente da assembleia municipal, Sérgio Belejo. Durante a visita, os alunos tiveram oportunidade de conhecer vários serviços municipais, entre os quais as áreas de Investimentos, Comunicação, Protecção Civil, Informática, Recursos Humanos, Financeira, Águas e Educação. O percurso incluiu ainda uma passagem pelo edifício das Obras Municipais e pela Biblioteca Municipal.