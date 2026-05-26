Glória do Ribatejo assinalou 33 anos de elevação a vila

As comemorações juntaram desporto, música, convívio e actividades para a população, num programa organizado pela Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo.

A vila de Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, assinalou, entre 22 e 24 de Maio, o 33.º aniversário da sua elevação a vila, numa organização da Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo.

As iniciativas começaram na sexta-feira, 22 de Maio, com jogos de futebol de salão, actuações do grupo de dança Dream Dancing e continuação dos jogos ao longo da noite.

No sábado, 23 de Maio, o programa incluiu a entrega de troféus de mérito e a inauguração de assentos nas bancadas do ringue. Seguiu-se a oferta de porco no espeto à população, a actividade de insuflável, um concerto com Los Invictus e o início dos jogos de futebol de salão.

As comemorações terminaram no domingo, 24 de Maio, com um passeio de BTT, almoço dos participantes, insuflável e actuação do DJ Eduardo.

O aniversário teve como mote a data de 20 de Maio de 1993, ano em que Glória do Ribatejo foi elevada a vila.