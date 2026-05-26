uma parceria com o Jornal Expresso
26/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 26-05-2026 10:00

Portugal Railway Summit juntou sector ferroviário no Entroncamento

Portugal Railway Summit juntou sector ferroviário no Entroncamento
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Museu Nacional Ferroviário acolheu mais uma vez o encontro dedicado ao futuro da ferrovia, com debates sobre alta velocidade, inovação e sustentabilidade.

O Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, recebeu nos dias 20 e 21 de Maio o Portugal Railway Summit 2026, um dos principais encontros nacionais dedicados ao sector ferroviário. O congresso reuniu especialistas, empresas e entidades ligadas à ferrovia para discutir os grandes desafios e investimentos previstos para os próximos anos em Portugal.
Ao longo dos dois dias de trabalhos foram debatidos temas estratégicos para o futuro do sector, como os investimentos nacionais na ferrovia, a alta velocidade, os desafios da inovação e sustentabilidade, a falta de recursos humanos especializados e as perspectivas futuras para o transporte ferroviário em Portugal. O programa contou com a participação de diversos especialistas, representantes institucionais e empresas do sector ferroviário, tendo a sessão de encerramento contado com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. O evento integrou ainda uma área de expositores e entidades parceiras, onde o Município do Entroncamento esteve representado num stand conjunto com a Escola Profissional Gustave Eiffel, promovendo os “Ferroviários”, doce local associado à identidade ferroviária da cidade. A iniciativa foi organizada pela PFP – Plataforma Ferroviária Portuguesa – Cluster da Ferrovia, com o apoio de vários parceiros, entre os quais o município do Entroncamento e a Fundação Museu Nacional Ferroviário.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região