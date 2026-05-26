Portugal Railway Summit juntou sector ferroviário no Entroncamento

O Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, recebeu nos dias 20 e 21 de Maio o Portugal Railway Summit 2026, um dos principais encontros nacionais dedicados ao sector ferroviário. O congresso reuniu especialistas, empresas e entidades ligadas à ferrovia para discutir os grandes desafios e investimentos previstos para os próximos anos em Portugal.

Ao longo dos dois dias de trabalhos foram debatidos temas estratégicos para o futuro do sector, como os investimentos nacionais na ferrovia, a alta velocidade, os desafios da inovação e sustentabilidade, a falta de recursos humanos especializados e as perspectivas futuras para o transporte ferroviário em Portugal. O programa contou com a participação de diversos especialistas, representantes institucionais e empresas do sector ferroviário, tendo a sessão de encerramento contado com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. O evento integrou ainda uma área de expositores e entidades parceiras, onde o Município do Entroncamento esteve representado num stand conjunto com a Escola Profissional Gustave Eiffel, promovendo os “Ferroviários”, doce local associado à identidade ferroviária da cidade. A iniciativa foi organizada pela PFP – Plataforma Ferroviária Portuguesa – Cluster da Ferrovia, com o apoio de vários parceiros, entre os quais o município do Entroncamento e a Fundação Museu Nacional Ferroviário.