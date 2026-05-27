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Sociedade | 27-05-2026 12:00

Abrantes entra na rede da ONU das cidades preparadas para enfrentar catástrofes

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Município recebeu certificado de “Cidades e Vilas Resilientes” e passa a integrar a rede internacional Making Cities Resilient 2030, que distingue territórios com estratégias de prevenção e resposta a riscos climáticos e naturais.

Abrantes passou a integrar oficialmente a rede internacional Making Cities Resilient 2030 (MCR2030), uma iniciativa promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), depois de receber o certificado de “Cidades e Vilas Resilientes”. A distinção reconhece o trabalho desenvolvido pelo concelho na prevenção, preparação e resposta a diferentes tipos de risco e catástrofe, reforçando a capacidade de adaptação do território e das comunidades locais perante cenários de crise.
Segundo a Câmara Municipal de Abrantes, o reconhecimento resulta das políticas implementadas em áreas como a prevenção de incêndios rurais, cheias e ondas de calor, bem como do reforço dos mecanismos municipais de protecção civil. A actualização dos planos de emergência e as acções de sensibilização e capacitação da população são também apontadas como factores determinantes para esta certificação. A entrega do certificado decorreu a 20 de Maio, em Angra do Heroísmo, nos Açores. O município esteve representado por Paulo Ferreira, coordenador municipal da Protecção Civil, tendo a distinção sido entregue pela alta representante das Nações Unidas, Antonia Vignolo.
Em nota divulgada, a autarquia sublinha que a integração nesta rede internacional representa um compromisso continuado com políticas públicas orientadas para a sustentabilidade, redução de riscos e protecção das populações, numa estratégia de preparação para os desafios climáticos e territoriais do futuro.

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