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Sociedade | 27-05-2026 16:53

Ameaçou e agrediu a filha durante uma discussão em Alenquer

Ameaçou e agrediu a filha durante uma discussão em Alenquer
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Homem foi detido e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Um homem de 77 anos ficou em prisão preventiva após ser detido por suspeitas de ameaça agravada, ofensas à integridade física qualificada e posse de arma proibida, no concelho de Alenquer, informou o Comando Territorial de Lisboa da GNR.
O caso teve origem numa denúncia de desacatos no seio familiar. Segundo a GNR, militares do Posto Territorial de Alenquer deslocaram-se à casa onde estavam a acontecer os distúrbios, tendo apurado que o suspeito ameaçou e agrediu a filha, de 45 anos, durante uma discussão, recorrendo a uma arma branca. Na sequência das diligências policiais o homem foi localizado na sua residência e detido. Foi ainda apreendida a arma branca no decorrer da operação. O detido foi posteriormente presente no Tribunal Judicial de Loures, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a de prisão preventiva. A investigação prossegue sob a tutela das autoridades judiciais competentes.

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