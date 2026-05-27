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Sociedade | 27-05-2026 14:46

Apanhados quatro condutores com álcool em VFX e Alverca

Apanhados quatro condutores com álcool em VFX e Alverca
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Segundo a PSP, todos os detidos foram posteriormente libertados e notificados para comparecer perante a autoridade judiciária competente, para aplicação das medidas de coação.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira deteve, a 24 de Maio, quatro homens por condução de veículo em estado de embriaguez, em diferentes acções de fiscalização rodoviária realizadas nas freguesias de Vila Franca de Xira e Alverca do Ribatejo.
A primeira detenção ocorreu pelas 03h20, na freguesia de Vila Franca de Xira, quando um homem de 58 anos foi submetido ao teste de alcoolémia e acusou uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 1,71 g/l. O suspeito recebeu voz de detenção no local. Mais tarde, pelas 19h15, em Alverca do Ribatejo, foi detido um homem de 33 anos após registar uma TAS de 1,53 g/l durante uma operação de fiscalização. Ainda na mesma freguesia, às 20h58, a PSP deteve outro homem, de 52 anos, que apresentava uma TAS de 1,82 g/l, valor bastante acima do limite legal permitido. A última detenção do dia aconteceu pelas 23h19, também em Alverca do Ribatejo, envolvendo um homem de 47 anos que acusou uma TAS de 1,31 g/l. Segundo a PSP, todos os detidos foram posteriormente libertados e notificados para comparecer perante a autoridade judiciária competente, para aplicação das medidas de coação.

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