uma parceria com o Jornal Expresso
27/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 27-05-2026 17:50

Homem detido em Marinhais após ameaçar matar companheira e ter armas proibidas em casa

gnr preso detencao prisao ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Militares da GNR encontraram o suspeito, de 62 anos, a ameaçar repetidamente a vítima, uma mulher de 64 anos, tendo apreendido uma faca de ponta e mola, um punhal e munições de vários calibres.

Um homem de 62 anos foi detido no dia 25 de Maio, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, por violência doméstica.
Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção foi efectuada por militares do Posto Territorial de Marinhais, na sequência de uma denúncia relacionada com uma alegada situação de violência doméstica naquela localidade.
Ao chegarem ao local, os militares da GNR presenciaram o suspeito a afirmar, por diversas vezes, que iria pôr termo à vida da companheira, de 64 anos, tendo sido detido em flagrante delito.
No decorrer das diligências policiais, os militares apuraram ainda que o homem se encontrava na posse de armas proibidas, tendo sido apreendida uma faca “ponta e mola”, um punhal e nove munições de vários calibres.
O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém nos dias 26 e 27 de Maio, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coacção de proibição de contactar com a vítima, por qualquer meio, e proibição de aquisição de armas.
A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Santarém.
A GNR relembra que a violência doméstica é um crime público e apela à denúncia de situações deste tipo, através das autoridades competentes ou dos meios disponibilizados pelo Ministério da Administração Interna e pela Guarda Nacional Republicana.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região