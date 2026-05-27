Homem detido em Marinhais após ameaçar matar companheira e ter armas proibidas em casa

Um homem de 62 anos foi detido no dia 25 de Maio, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, por violência doméstica.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção foi efectuada por militares do Posto Territorial de Marinhais, na sequência de uma denúncia relacionada com uma alegada situação de violência doméstica naquela localidade.

Ao chegarem ao local, os militares da GNR presenciaram o suspeito a afirmar, por diversas vezes, que iria pôr termo à vida da companheira, de 64 anos, tendo sido detido em flagrante delito.

No decorrer das diligências policiais, os militares apuraram ainda que o homem se encontrava na posse de armas proibidas, tendo sido apreendida uma faca “ponta e mola”, um punhal e nove munições de vários calibres.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém nos dias 26 e 27 de Maio, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coacção de proibição de contactar com a vítima, por qualquer meio, e proibição de aquisição de armas.

A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Santarém.

A GNR relembra que a violência doméstica é um crime público e apela à denúncia de situações deste tipo, através das autoridades competentes ou dos meios disponibilizados pelo Ministério da Administração Interna e pela Guarda Nacional Republicana.