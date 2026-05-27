Lezíria procura 59 médicos para reforçar resposta

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria anunciou a abertura de um concurso para a contratação de 59 médicos na categoria de assistente hospitalar, abrangendo várias especialidades consideradas essenciais para o funcionamento da instituição. Segundo a ULS, o procedimento concursal tem como objectivo “reforçar a capacidade assistencial da instituição” e dar continuidade à estratégia de valorização dos cuidados de saúde prestados à população da região. As vagas agora abertas distribuem-se por diferentes áreas médicas, com destaque para medicina interna, com seis lugares, ginecologia/obstetrícia, com cinco, anestesiologia, pediatria e ortopedia, com quatro vagas cada. O concurso contempla ainda três vagas para cardiologia, cirurgia geral e radiologia, entre outras especialidades, num esforço de alargamento dos quadros médicos e de resposta às necessidades dos utentes.

A abertura deste concurso surge num contexto em que as unidades de saúde enfrentam dificuldades na fixação de profissionais, especialmente em determinadas especialidades hospitalares. Para a ULS da Lezíria, a contratação destes médicos poderá contribuir para melhorar a capacidade de resposta, reduzir constrangimentos nos serviços e consolidar a prestação de cuidados de saúde à população servida pela instituição.