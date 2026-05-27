Pedalada junto ao Tejo assinala Dia Mundial da Bicicleta em Santarém

No feriado de 4 de Junho, um dia depois do Dia Mundial da Bicicleta, os grupos informais Desafios Positivos e Cabra Coxa organizam uma pedalada comemorativa em Santarém. A partida está marcada para as 9h00 no Largo Padre Chiquito, junto à sede da Sociedade Recreativa Operária, no Palácio Landal.

O percurso, de aproximadamente 40 quilómetros, segue por caminhos de terra junto ao Tejo, passa pela aldeia avieira de Barreiras da Bica e pela confluência com o rio Alviela, regressando por vias com pouco trânsito. Por ser em terra batida, a iniciativa não é compatível com bicicletas de estrada de roda fina. Os organizadores sublinham que a actividade é de carácter informal e aberta a todos os interessados. Para mais informações, os interessados podem contactar Vítor Franco através do número 966 082 281.