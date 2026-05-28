Acidente de mota em Pernes tira a vida a empresário de 49 anos

Paulo Simplício, antigo encarregado de obras da FEEL em Almeirim e actualmente empresário em nome próprio, filho do dono do Restaurante Mira Tejo em Alfange, Santarém, morreu na tarde de quarta‑feira, 27 de Maio, na sequência de um acidente de mota em Pernes, concelho de Santarém.

Com 49 anos, o empresário, filho de Adriano Simplício, faleceu após um despiste de mota na Estrada Nacional 361, em Fonte da Pedra, perto de Pernes, concelho de Santarém. O alerta foi dado ao início da tarde e, apesar da rápida intervenção dos bombeiros e da equipa do INEM, a vítima não resistiu aos ferimentos.

Natural da região e muito conhecido no meio da construção civil, Paulo Simplício trabalhou durante vários anos como encarregado de obras na empresa FEEL, onde deixou forte marca profissional e pessoal. O antigo patrão, André Mesquita, recorda‑o como um homem “educado, correcto, trabalhador e sempre disponível”, alguém que “nunca criava problemas, apenas soluções”.

Nos últimos meses tinha decidido avançar com o seu próprio negócio, um projecto que, segundo quem o conhecia, encarava com entusiasmo e sentido de responsabilidade, sobretudo pela família, pela esposa e pelo filho, por quem vivia e trabalhava com orgulho.