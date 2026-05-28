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Sociedade | 28-05-2026 10:11

Assaltante de hospitais apanhado em Alverca após furto de mala em Lisboa

Assaltante de hospitais apanhado em Alverca após furto de mala em Lisboa
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A vítima conseguiu fornecer à PSP a localização em tempo real de um equipamento que estava dentro dos bens roubados, permitindo às autoridades deslocarem-se rapidamente até à cidade de Alverca para tentar recuperar os objectos. Assaltante saiu em liberdade do tribunal.

Um homem de 72 anos, suspeito de vários furtos em hospitais de diferentes zonas do país, foi identificado pela PSP de Vila Franca de Xira em Alverca depois de ter roubado a mala de uma enfermeira numa unidade hospitalar em Lisboa. O suspeito, já referenciado pelas autoridades por crimes semelhantes, utilizava unidades de saúde como alvo para furtar malas, computadores e objectos pessoais de profissionais e utentes.
A operação foi conduzida pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, no dia 26 de Maio.
Tudo começou após uma denúncia apresentada na Esquadra do Parque das Nações por uma enfermeira que relatou o furto da sua mala ocorrido nesse mesmo dia. A vítima conseguiu fornecer à PSP a localização em tempo real de um equipamento que estava dentro dos bens roubados, permitindo às autoridades deslocarem-se rapidamente até à cidade de Alverca para tentar recuperar os objectos.
No local indicado, os agentes interceptaram uma viatura estacionada na cidade e identificaram no seu interior um homem que já tinha sido reconhecido nessa manhã devido a outro furto anteriormente praticado. Durante a abordagem os polícias encontraram diverso material informático, malas e artigos pessoais espalhados pelos bancos da viatura. Confrontado com as suspeitas, o indivíduo acabou por indicar o local onde se encontrava uma mochila contendo os bens furtados à enfermeira, permitindo a sua recuperação imediata.
Durante a busca ao veículo foram ainda apreendidos dois computadores portáteis com referências institucionais ligadas à área da saúde, um aparelho de monitorização médica, um telemóvel, uma powerbank, vários carregadores e cabos electrónicos, além de dezenas de objectos pessoais, incluindo malas, bolsas de higiene e oito pares de óculos de sol e graduados de marcas conceituadas.
Segundo a PSP, diligências posteriores permitiram confirmar que o suspeito possui um vasto historial criminal e está associado a múltiplos processos relacionados com crimes contra a propriedade praticados em contexto hospitalar.
O homem foi constituído arguido e saiu em liberdade, aguardando julgamento com termo de identidade e residência. As autoridades dizem continuar as investigações para identificar os proprietários dos restantes bens apreendidos e proceder à sua devolução.

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