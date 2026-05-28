Atraso na entrega de cartas para pagamento do IMI gera dúvidas em Santarém

A distribuição das cartas para o pagamento do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis “está a decorrer e será concluída brevemente”. A garantia foi dada a O MIRANTE por fonte oficial dos CTT esta quinta-feira, 28 de Maio, a quatro dias do final do prazo para pagamento do imposto, que este ano, excepcionalmente, vai até 1 de Junho, por dia 31 de Maio ser domingo.

A informação dos CTT resulta de um pedido de esclarecimentos enviado por O MIRANTE, depois de uma cidadã residente em Santarém ter alertado esta semana para o facto de ainda não ter recebido a habitual carta da Autoridade Tributária para pagar o IMI. Acrescentava que outros familiares também não tinham recebido essa correspondência.

Fonte das Finanças disse a O MIRANTE não ter conhecimento de situações de falhas na entrega. As cartas foram expedidas e poderá haver uma ou outra situação em milhões que terão falhado, por razões atribuíveis aos CTT.