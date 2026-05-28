Cerca de 40 árvores vão ser abatidas no Carregado e Cadafais

O porta-voz da Comissão de Moradores do Carregado, João Silva, voltou a lamentar o corte de árvores na freguesia, desta vez na Assembleia de Freguesia do Carregado e Cadafais, depois de ter levantado a questão em reunião do executivo da Câmara de Alenquer. O cidadão lamenta que se cortem árvores sem qualquer plano de replantação e pede que estes cortes sejam revistos.

De acordo com as explicações do presidente da junta, Marco Coelho, a decisão sobre as árvores a abater é do Gabinete Técnico Florestal do município, uma vez que a junta não tem essa capacidade técnica. “São perto de 40 árvores que vão ter de ser abatidas e substituídas por novas. Umas porque estão a danificar passeios, outras porque estão desequilibradas e algumas cujo estado fitossanitário não é o melhor”, referiu na resposta. O autarca disse ainda que existem árvores na Barrada que já atingem a altura dos prédios e cuja sustentação está posta em causa com os Invernos cada vez mais rigorosos, além de provocarem lixo no Outono.

As árvores da Quinta da Vinha, diz o edil, vão também ser todas abatidas, uma vez que estão a danificar os muros do cemitério e as campas, sendo que a câmara fez um levantamento das situações e comprometeu-se a fazer chegar à junta o plano detalhado. Quanto às podas, os funcionários da junta não têm formação, mas a intenção é capacitá-los através do Gabinete Técnico Florestal da câmara ou recorrer a uma empresa externa para o efeito.