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Sociedade | 28-05-2026 18:06

Detido em Santarém suspeito de abuso sexual da filha menor em Albufeira

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Um homem de 52 anos suspeito de abusar sexualmente da filha adolescente, em Albufeira, no Algarve, foi detido na terça-feira, 26 de Maio, no distrito de Santarém, informou a Polícia Judiciária (PJ).

Um homem de 52 anos suspeito de abusar sexualmente da filha adolescente, em Albufeira, no Algarve, foi detido na terça-feira, 26 de Maio, no distrito de Santarém, informou a Polícia Judiciária (PJ). Em comunicado, a PJ refere que a detenção resultou de uma investigação relacionada com factos ocorridos em agosto de 2024, no concelho de Albufeira, no distrito de Faro. Segundo a polícia, os abusos terão ocorrido no interior da residência da vítima, onde o suspeito terá pernoitado “em circunstância extraordinária”. “A menor, de 16 anos, é filha do arguido, com quem nunca viveu”, especificou a força policial.
A investigação permitiu recolher “elementos de prova” que sustentaram a emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito, pelo Ministério Público, acrescenta a PJ. O suspeito foi localizado e detido no distrito de Santarém, tendo sido posteriormente presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial. Depois de ouvido em tribunal, o homem ficou obrigado a apresentar-se periodicamente às autoridades e proibido de contactar com a vítima. O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Albufeira.

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