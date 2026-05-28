uma parceria com o Jornal Expresso
28/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-05-2026 11:38

Falta de médicos de família é um flagelo no Vale do Tejo e Oeste

Falta de médicos de família é um flagelo no Vale do Tejo e Oeste
FOTO ARQUIVO
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As Unidades Locais de Saúde do Oeste e do Estuário do Tejo são as que têm menor percentagem de utentes com médico de família a nível nacional. Médio Tejo e Lezíria do Tejo também estão abaixo da média nacional.

O relatório de monitorização da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) sobre os Cuidados de Saúde Primários (CSP) em 2024 e 2025 revela que, em Dezembro 2025, 85,3% dos utentes inscritos em Portugal continental tinham médico de família atribuído, valor próximo do registado em 2024 (85,4%). Mas as disparidades a nível do território são evidentes e a região do Vale do Tejo e Oeste é a que fica pior na fotografia.
Se várias ULS apresentam valores acima da média nacional, com níveis de cobertura próximos ou iguais a 100%, como Tâmega e Sousa (100,0%), Barcelos/Esposende (100,0%), Baixo Mondego (99,4%) ou Médio Ave e Alto Minho (ambas com 99,3%), as ULS do Oeste (53,4%) e do Estuário do Tejo (53,2%) – que mesmo assim subiu 3,2% de 2024 para 2025 - são as que têm menor percentagem de utentes com médico de família a nível nacional. Seguem-se as ULS da Arrábida (62,1%), Arco Ribeirinho (64,9%) e Amadora/Sintra (66,3%), todas na zona de Lisboa.
A percentagem de utentes com médico de família regrediu também no Médio Tejo, de 71,1% para 67,5%, e na Lezíria do Tejo, de 82,1% para 80,7%, de 2024 para 2025, estando ambas as ULS abaixo da média nacional nesse indicador.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região