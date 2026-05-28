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Sociedade | 28-05-2026 12:00

Habitação social gera troca de acusações políticas na Golegã

habitacao casa
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Entrega de casas reacendeu disputa entre PS e maioria, com antigo e actual executivo a reivindicarem papel no processo habitacional.

A recente entrega de habitações sociais na Golegã abriu espaço a uma troca de acusações entre a maioria e oposição em reunião de câmara. Em causa está a autoria política do caminho que permitiu concretizar o projecto habitacional, com o PS a sublinhar o arranque da Estratégia Local de Habitação em 2021 e a maioria a reclamar para si a execução efectiva das obras.
A vereadora Ana Caixinha defendeu que o anterior executivo socialista teve um papel decisivo ao iniciar a estratégia que serviu de base ao processo. “Se não tivesse sido iniciado, provavelmente não conseguiríamos neste momento estar a entregar já estas habitações”, afirmou a eleita do PS. A intervenção motivou uma resposta dura do vice-presidente da câmara, Diogo Rosa, que rejeitou qualquer tentativa de atribuir ao PS o mérito pela concretização das casas. “A verdade é que o PS não fez os projectos, não lançou os concursos, não executou as obras, nem entregou as casas”, afirmou. O autarca acusou ainda a oposição de tentar “transformar resultados dos outros” em capital político. Ana Caixinha respondeu que não reivindicou a execução da obra, mas sim o início da estratégia habitacional que permitiu ao município avançar com as candidaturas e chegar à entrega das habitações.

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