Juntas de Ourém sem meios para enfrentar rasto da tempestade

A destruição provocada pela tempestade Kristin em Ourém foi classificada como “avassaladora” por Orlando Cavaco, que falou na última assembleia municipal em representação dos presidentes de junta do concelho. O autarca alertou para a falta de recursos das freguesias face à dimensão dos estragos e defendeu uma revisão urgente do enquadramento legal que atribui competências às juntas sem garantir os meios necessários para responder a situações de catástrofe. Apesar do apoio prestado pela Câmara Municipal de Ourém, Orlando Cavaco sublinhou que as juntas continuam a enfrentar grandes dificuldades para repor a normalidade. Entre as prioridades apontadas estão a concretização dos apoios do PRR para aquisição de geradores, reforço das comunicações móveis e criação de pontos Wi-Fi, medidas consideradas essenciais para garantir resposta em situações de emergência. Uma das maiores preocupações prende-se com os cerca de 600 quilómetros de caminhos florestais ainda por desobstruir. Orlando Cavaco alertou que esta situação representa um risco acrescido para a segurança florestal, sobretudo numa altura em que se aproxima o período mais crítico de incêndios.

O presidente da câmara, Luís Miguel Albuquerque, destacou o esforço colectivo desenvolvido no concelho, sintetizado no lema “Ourém respondeu, recupera e avança”. O autarca deixou uma palavra de agradecimento às juntas de freguesia, cidadãos, empresas e instituições que têm colaborado na recuperação do território. No apoio às habitações próprias e permanentes afectadas pela tempestade, o município recebeu 3.758 candidaturas. Até 28 de Abril, tinham sido pagas 1.127, num valor global de 4,6 milhões de euros. Para a recuperação de infraestruturas, a Câmara de Ourém já recebeu mais de oito milhões de euros em apoios externos, destinados à reparação de vias, desobstrução de caminhos florestais e intervenções de emergência ambiental. Está também em curso uma candidatura para a recuperação do Castelo de Ourém e reabertura do espaço ao público.

Luís Miguel Albuquerque reconheceu ainda que a tempestade deixou alguns agregados familiares em situação de vulnerabilidade habitacional. Esses casos, garantiu, estão a ser acompanhados pelos serviços sociais da câmara, incluindo através dos apartamentos de emergência disponíveis.