uma parceria com o Jornal Expresso
28/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-05-2026 12:00

Juntas de Ourém sem meios para enfrentar rasto da tempestade

Juntas de Ourém sem meios para enfrentar rasto da tempestade
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Tempestade Kristin deixou marcas profundas em Ourém e expôs a fragilidade das freguesias perante catástrofes naturais. Presidentes de junta reclamam reforço de meios financeiros e logísticos, enquanto a câmara garante que já chegaram mais de oito milhões de euros em apoios externos para recuperar o concelho.

A destruição provocada pela tempestade Kristin em Ourém foi classificada como “avassaladora” por Orlando Cavaco, que falou na última assembleia municipal em representação dos presidentes de junta do concelho. O autarca alertou para a falta de recursos das freguesias face à dimensão dos estragos e defendeu uma revisão urgente do enquadramento legal que atribui competências às juntas sem garantir os meios necessários para responder a situações de catástrofe. Apesar do apoio prestado pela Câmara Municipal de Ourém, Orlando Cavaco sublinhou que as juntas continuam a enfrentar grandes dificuldades para repor a normalidade. Entre as prioridades apontadas estão a concretização dos apoios do PRR para aquisição de geradores, reforço das comunicações móveis e criação de pontos Wi-Fi, medidas consideradas essenciais para garantir resposta em situações de emergência. Uma das maiores preocupações prende-se com os cerca de 600 quilómetros de caminhos florestais ainda por desobstruir. Orlando Cavaco alertou que esta situação representa um risco acrescido para a segurança florestal, sobretudo numa altura em que se aproxima o período mais crítico de incêndios.
O presidente da câmara, Luís Miguel Albuquerque, destacou o esforço colectivo desenvolvido no concelho, sintetizado no lema “Ourém respondeu, recupera e avança”. O autarca deixou uma palavra de agradecimento às juntas de freguesia, cidadãos, empresas e instituições que têm colaborado na recuperação do território. No apoio às habitações próprias e permanentes afectadas pela tempestade, o município recebeu 3.758 candidaturas. Até 28 de Abril, tinham sido pagas 1.127, num valor global de 4,6 milhões de euros. Para a recuperação de infraestruturas, a Câmara de Ourém já recebeu mais de oito milhões de euros em apoios externos, destinados à reparação de vias, desobstrução de caminhos florestais e intervenções de emergência ambiental. Está também em curso uma candidatura para a recuperação do Castelo de Ourém e reabertura do espaço ao público.
Luís Miguel Albuquerque reconheceu ainda que a tempestade deixou alguns agregados familiares em situação de vulnerabilidade habitacional. Esses casos, garantiu, estão a ser acompanhados pelos serviços sociais da câmara, incluindo através dos apartamentos de emergência disponíveis.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região