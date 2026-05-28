Juventude tomou conta do Parque Urbano de São Lourenço em Abrantes

O Parque Urbano de São Lourenço, em Abrantes, voltou a ser ponto de encontro da juventude da região com a realização da 5.ª edição do Festival das Juventudes, que decorreu entre 6 e 9 de Maio. O evento, promovido pelo município, juntou centenas de jovens e milhares de visitantes num programa pensado para os mais novos, mas aberto a toda a comunidade. A edição deste ano apresentou várias novidades e organizou-se em três grandes áreas: Upgrade – Educação e Futuro, dedicada à formação, orientação vocacional e contacto com instituições de ensino; Arenas de Jogos, com espaços de gaming, simulação, jogos de estratégia e actividades desportivas; e Animação Cultural e Musical, com concertos e actuações de DJs locais, a par de nomes conhecidos do panorama musical português, como Chico da Tina, Zara G e Dupla Mete Cá Sets.

O festival integrou ainda a Competição de Robótica IPT–Tagusvalley, realizada na Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, reforçando a aposta na tecnologia, criatividade e pensamento crítico. Ao longo do evento participaram cerca de 900 alunos em ateliers e actividades ligadas à criatividade, tecnologia e orientação vocacional, sendo uma das novidades a possibilidade de os estudantes escolherem previamente as iniciativas em que queriam participar. A oposição reconheceu o crescimento do evento, mas alertou que as políticas de juventude não podem esgotar-se na realização de festivais, defendendo medidas mais consistentes para fixar jovens no concelho, criar emprego qualificado e reforçar oportunidades de futuro em Abrantes.