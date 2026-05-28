Juventude tomou conta do Parque Urbano de São Lourenço em Abrantes
5.ª edição do Festival das Juventudes reuniu centenas de jovens de vários concelhos da região, num programa de quatro dias dedicado à educação, tecnologia, cultura, música e empreendedorismo.
O Parque Urbano de São Lourenço, em Abrantes, voltou a ser ponto de encontro da juventude da região com a realização da 5.ª edição do Festival das Juventudes, que decorreu entre 6 e 9 de Maio. O evento, promovido pelo município, juntou centenas de jovens e milhares de visitantes num programa pensado para os mais novos, mas aberto a toda a comunidade. A edição deste ano apresentou várias novidades e organizou-se em três grandes áreas: Upgrade – Educação e Futuro, dedicada à formação, orientação vocacional e contacto com instituições de ensino; Arenas de Jogos, com espaços de gaming, simulação, jogos de estratégia e actividades desportivas; e Animação Cultural e Musical, com concertos e actuações de DJs locais, a par de nomes conhecidos do panorama musical português, como Chico da Tina, Zara G e Dupla Mete Cá Sets.
O festival integrou ainda a Competição de Robótica IPT–Tagusvalley, realizada na Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, reforçando a aposta na tecnologia, criatividade e pensamento crítico. Ao longo do evento participaram cerca de 900 alunos em ateliers e actividades ligadas à criatividade, tecnologia e orientação vocacional, sendo uma das novidades a possibilidade de os estudantes escolherem previamente as iniciativas em que queriam participar. A oposição reconheceu o crescimento do evento, mas alertou que as políticas de juventude não podem esgotar-se na realização de festivais, defendendo medidas mais consistentes para fixar jovens no concelho, criar emprego qualificado e reforçar oportunidades de futuro em Abrantes.