Lixo continua a ser mau postal de Benavente e motiva novas críticas na câmara

A existência de despejos constantes de lixo e monos na zona do Porto Alto, nomeadamente na Estrada Lagoa do Madeira, voltou a expor um problema que continua a merecer críticas no município de Benavente. A situação foi reportada por um munícipe, que denuncia a deposição de todo o tipo de resíduos naquele local e alerta para a repetição de despejos ilegais, apesar das limpezas feitas pelos serviços. Segundo a denúncia, a zona tem sido alvo de deposições recorrentes, com lixo e entulho a reaparecerem pouco tempo depois das intervenções.

O tema do lixo tem também sido constante nas reuniões do executivo da Câmara de Benavente, sendo que no início de Maio já o vereador Pedro Gameiro, eleito pelo PS, lamentou que, em altura de certames e iniciativas com maior afluência de pessoas no concelho, a imagem deixada aos visitantes seja marcada pelo lixo acumulado. “Todos os certames têm que ser acompanhados de mais alguma coisa sem ser só a preocupação do evento, porque muitas vezes quem vem ver a feira ou vem, por exemplo, à Semana Taurina, em Samora Correia, vê tudo o resto, o postal. Lamento que, mais uma vez, o postal seja o lixo. Mais lixo. Ainda mais lixo”, afirmou o autarca, enquanto mostrava fotografias de vários pontos.

Pedro Gameiro recordou declarações anteriores da presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira (PSD), ainda no mandato de gestão CDU, segundo as quais a recolha de resíduos ficaria “mais eficiente”, com “menos lixo” e “melhores soluções”. Para o vereador socialista, essa melhoria não se concretizou.

Falta de viaturas agrava problema

O vereador Paulo Abreu, eleito pela Aliança Democrática (AD), admitiu que o problema vai continuar a ser abordado nas reuniões do executivo e apontou limitações nos meios disponíveis para a recolha de resíduos. “Em relação ao lixo, vamos estar cá todas as semanas a falar disto. No final de Abril houve mais um carro de recolha de resíduos que avariou. Estamos para adquirir viaturas. Dificilmente, com o que temos, e partilhando com mais turnos, é difícil colmatar as necessidades”, afirmou. O vereador adiantou ainda que vão ser realizadas acções de sensibilização e aplicadas novas medidas, que serão divulgadas oportunamente, cabendo depois à população avaliar os resultados.

Pedro Gameiro questionou ainda o executivo sobre a eventual contratação, nos últimos dois meses, de uma empresa privada para apoiar a recolha do lixo. “Reconheço que possa ter avariado um carro, mas contrataram ou não nos últimos dois meses uma empresa privada para vos ajudar a recolher o lixo? Mesmo contratando essa empresa privada, a situação continua complicada”, concluiu.