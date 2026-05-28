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Sociedade | 28-05-2026 17:45

Sport Clube Povoense perde figura histórica da colectividade

Sport Clube Povoense perde figura histórica da colectividade
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Conhecido por “Passarolo”, sócio n.º 28 do Sport Clube Povoense “Os Leões”, faleceu, deixando marcada uma longa história de dedicação à colectividade.

António Manuel Saramago Costa, conhecido por “Passarolo”, sócio n.º 28 do Sport Clube Povoense “Os Leões”, faleceu recentemente, deixando marcada a história da colectividade que serviu durante mais de cinco décadas.
O Sport Clube Povoense “Os Leões”, fundado em 1940, está de luto pela morte de António Manuel Saramago Costa, figura indelével da instituição e um dos seus mais antigos associados. A ligação de “Passarolo” ao clube começou cedo: integrou a Sub Comissão eleita em Fevereiro de 1969, com apenas 17 anos, e manteve ao longo da vida um papel activo na direcção e nos órgãos sociais.
Foi vogal efectivo na Direcção eleita em 1974, vice presidente em 1982 e presidente em 1996, num período em que escasseavam listas candidatas aos corpos gerentes. Voltaria a assumir funções na Mesa da Assembleia Geral em 2003 e, mais tarde, numa Comissão Administrativa, cessando actividade directiva apenas em 2019.
A direcção do clube recorda António Manuel Saramago Costa como “um homem de dedicação exemplar e de profundo sentido associativo”, cuja vida se confundiu com a história da colectividade. Aos familiares, em especial ao filho Hugo, membro do Conselho Fiscal, o Sport Clube Povoense endereçou votos de pesar e solidariedade.

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