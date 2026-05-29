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Sociedade | 29-05-2026 21:00

Almeirim devolve circuito de manutenção à população com mais espaço e novos equipamentos

Almeirim devolve circuito de manutenção à população com mais espaço e novos equipamentos
Circuito de manutenção de Almeirim tem novas valências ao dispor da população - foto O MIRANTE
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Reabertura do Circuito de Manutenção do Parque Municipal decorreu na quinta-feira, 14 de Maio, feriado municipal. Espaço foi ampliado para três quilómetros e vai receber mais 16 equipamentos de fitness.

Almeirim voltou a dar um sinal claro de aposta no desporto, na saúde e no lazer ao ar livre com a reabertura do Circuito de Manutenção do Parque Municipal, agora ampliado e melhorado. A cerimónia decorreu na Quinta-feira da Ascensão, 14 de Maio, feriado municipal, marcando a conclusão de mais uma fase de requalificação de um espaço muito procurado pela população para caminhadas, corrida e actividade física. O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, sublinhou a importância da intervenção e o impacto que o equipamento pode ter na qualidade de vida dos munícipes. O autarca explicou que o circuito foi aumentado e passa agora a ter três quilómetros, podendo chegar aos quatro quilómetros com uma volta adicional.
A requalificação não fica por aqui. O presidente da autarquia anunciou que o espaço vai continuar a ser reforçado com novos equipamentos, nomeadamente 16 aparelhos de fitness que serão instalados numa fase posterior, complementando os que já se encontram disponíveis. “Já temos aí alguns equipamentos disponíveis para quem quiser e tiver outra agilidade e queira arriscar. Entretanto vamos ter lá mais para a frente mais 16 equipamentos de fitness, que vão complementar também esta zona e para quem frequentar o circuito permitir outro tipo de actividade física”, referiu.
Joaquim Catalão deixou ainda um apelo directo à população para que utilize o espaço, lembrando que se trata de um equipamento público ao serviço de todos. “Este espaço fica aberto à população. É mais um equipamento que temos disponível para quem quer praticar desporto ou quem quer fazer uma caminhada. E, portanto, utilizem o que é de todos nós”, disse. A ampliação do Circuito de Manutenção do Parque Municipal integra a estratégia da autarquia de valorização dos espaços verdes e de promoção da actividade física no concelho, reforçando uma zona já muito procurada pelos almeirinenses para caminhar, correr e usufruir de momentos de lazer ao ar livre.

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