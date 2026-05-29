Ameaçava divulgar videos sexuais à troca de dinheiro em VFX

Um homem de 44 anos foi detido a 26 de Maio pela Guarda Nacional Republicana, por suspeita da prática de crimes de extorsão, perseguição e devassa da vida privada, no concelho de Vila Franca de Xira.

A detenção foi feita pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Vila Franca de Xira.

A investigação teve origem numa denúncia apresentada pela vítima, que se queixava que o suspeito ameaça divulgar publicamente imagens e vídeos de teor sexual da vítima caso esta não lhe desse várias quantias em dinheiro.

Segundo a GNR, no decorrer das diligências, os militares apuraram que o suspeito terá exercido pressão e intimidação sobre a vítima, obrigando-a à entrega repetida de quantias monetárias, sob ameaça de divulgação de conteúdos de carácter pessoal e íntimo, alegadamente obtidos sem consentimento.

No âmbito da operação policial que culminou na detenção em flagrante delito, foram apreendidos 5.000 euros em numerário e um telemóvel. Após ser presente ao Tribunal Judicial de Loures ficou a saber que vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

A Guarda Nacional Republicana relembra a importância da denúncia imediata de situações de ameaça, perseguição ou extorsão, incentivando as vítimas a contactar as autoridades policiais o mais rapidamente possível.