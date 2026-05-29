Sociedade | 29-05-2026 15:00
Atleta de Torres Novas vence em quatro aparelhos no Nacional de Ginástica Artística
O treinador Diogo Soares com o ginasta Clovis Dias - FOTO - CGTN
O ginasta Clovis Dias, do Clube de Ginástica de Torres Novas, sagrou-se campeão nacional de Ginástica Artística Masculina da 1.ª Divisão Sénior, no dia 24 de Maio.
O ginasta Clovis Dias, do Clube de Ginástica de Torres Novas, sagrou-se campeão nacional de Ginástica Artística Masculina da 1.ª Divisão Sénior, no dia 24 de Maio. O atleta torrejano conquistou o título em solo, paralelas, argolas e barra-fixa, e terminou em segundo lugar no cavalo com arções. Clovis Dias esteve em representação do Clube de Ginástica de Torres Novas, bem como da Associação de Ginástica de Santarém. O atleta foi acompanhado pelo treinador do clube, Diogo Soares.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Vale Tejo
27-05-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região