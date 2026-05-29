uma parceria com o Jornal Expresso
29/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 29-05-2026 15:00

Atleta de Torres Novas vence em quatro aparelhos no Nacional de Ginástica Artística

Atleta de Torres Novas vence em quatro aparelhos no Nacional de Ginástica Artística
O treinador Diogo Soares com o ginasta Clovis Dias - FOTO - CGTN
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O ginasta Clovis Dias, do Clube de Ginástica de Torres Novas, sagrou-se campeão nacional de Ginástica Artística Masculina da 1.ª Divisão Sénior, no dia 24 de Maio.

O ginasta Clovis Dias, do Clube de Ginástica de Torres Novas, sagrou-se campeão nacional de Ginástica Artística Masculina da 1.ª Divisão Sénior, no dia 24 de Maio. O atleta torrejano conquistou o título em solo, paralelas, argolas e barra-fixa, e terminou em segundo lugar no cavalo com arções. Clovis Dias esteve em representação do Clube de Ginástica de Torres Novas, bem como da Associação de Ginástica de Santarém. O atleta foi acompanhado pelo treinador do clube, Diogo Soares.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região