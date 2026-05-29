Câmara de Almeirim investe 550 mil euros na remodelação da Troia

A Câmara Municipal de Almeirim anunciou o arranque das obras de melhoramento na zona sul da Troia, com um investimento de 550 mil euros e uma duração prevista de quatro meses. O projecto, desenvolvido em parceria com a Águas do Ribatejo, inclui a substituição de condutas e ramais de abastecimento de água, reforço da drenagem pluvial e criação de novas faixas em betuminoso para circulação pedonal e ciclável. A primeira fase abrange as ruas Timor, Angola, Moçambique e a conclusão da Rua Açores, replicando a solução já testada num troço anterior.

A segunda fase abrangerá as ruas Brasil, Macau e Rua do Pinhal, com uma intervenção mais profunda que prevê a substituição integral do pavimento, renovação das infraestruturas de esgotos, eletricidade e telecomunicações, e reorganização dos espaços públicos.Segundo a comunicação da câmara, o objectivo é melhorar a mobilidade urbana, garantir maior segurança para peões e ciclistas e valorizar o espaço público.

A autarquia sublinha que esta intervenção faz parte de uma estratégia de requalificação urbana e sustentabilidade, com prioridade para as zonas residenciais e de maior circulação.