Sociedade | 29-05-2026 07:00
Câmara de Salvaterra investe 25 mil euros na renovação de passadeiras
Os trabalhos vão decorrer ao longo das próximas semanas e abrangem diversos locais do concelho, numa intervenção destinada a melhorar a visibilidade da sinalização nas vias públicas.
A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos iniciou esta semana os trabalhos de pintura de passadeiras em vários locais do concelho, num investimento de cerca de 25 mil e 600 euros.
Segundo o município, a intervenção decorre ao longo das próximas semanas e tem como principal objectivo reforçar a segurança rodoviária de peões e automobilistas, através da melhoria da visibilidade da sinalização horizontal.
Os trabalhos abrangem diversos arruamentos do concelho e inserem-se na manutenção e valorização das condições de circulação nas vias públicas.
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