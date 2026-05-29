Câmara de Salvaterra investe 25 mil euros na renovação de passadeiras

Os trabalhos vão decorrer ao longo das próximas semanas e abrangem diversos locais do concelho, numa intervenção destinada a melhorar a visibilidade da sinalização nas vias públicas.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos iniciou esta semana os trabalhos de pintura de passadeiras em vários locais do concelho, num investimento de cerca de 25 mil e 600 euros.

Segundo o município, a intervenção decorre ao longo das próximas semanas e tem como principal objectivo reforçar a segurança rodoviária de peões e automobilistas, através da melhoria da visibilidade da sinalização horizontal.

Os trabalhos abrangem diversos arruamentos do concelho e inserem-se na manutenção e valorização das condições de circulação nas vias públicas.