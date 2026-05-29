Constância abre praia fluvial ainda marcada pelas cheias

A praia fluvial de Constância vai abrir a época balnear a 6 de Junho, depois dos trabalhos de recuperação dos estragos provocados pelas cheias que afectaram o espaço ribeirinho no início do ano. A zona balnear, situada na margem esquerda do rio Zêzere, junto à confluência com o Tejo, reabre ao público, mas ainda longe da sua plena normalidade. O presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, explicou à agência Lusa que estão a ser colocadas areias e reposta a vedação ao longo do talude, mas reconhece que a praia “não abrirá em pleno”. As cheias destruíram estruturas importantes, entre as quais a rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida e parte da protecção do talude. O município optou por não avançar com soluções provisórias feitas à pressa, remetendo para depois do Verão as intervenções mais profundas. “Foi nosso entendimento que não tínhamos tempo para resolver essas duas situações antes da época balnear e optámos por não fazer algo à pressa, mas pensar numa solução estruturada”, afirmou o autarca.

As obras já realizadas para permitir a abertura da praia representam um investimento de cerca de 63 mil euros, dos quais 23 mil euros foram aplicados na colocação e nivelamento de areia e 40 mil euros na recuperação do estacionamento. Para depois da época balnear está prevista uma intervenção mais robusta, estimada em 340 mil euros, que inclui a reconstrução da rampa de acesso e o reforço do talude com pedra de enrocamento. Sérgio Oliveira defende que é necessário encontrar uma solução mais resistente às oscilações do rio Zêzere, sublinhou, recordando que o último passadiço em madeira instalado naquele local representou um investimento superior a 20 mil euros. Apesar das limitações, a autarquia garante que a praia abrirá com vigilância, nadadores-salvadores, chapéus de sol e as restantes comodidades habituais, incluindo estacionamento, zonas verdes, parque de merendas, parque infantil, cafés e restaurantes. Ao longo do Verão está também prevista programação cultural e desportiva, sobretudo aos fins-de-semana. Entre os momentos anunciados está uma noite de fados no areal, em Agosto, com a fadista local Cesaltina Jofre.