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Sociedade | 29-05-2026 18:00

Dia Aberto no CRIB deu a conhecer espaços e actividades da instituição

Dia Aberto no CRIB deu a conhecer espaços e actividades da instituição
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Os visitantes puderam percorrer diferentes valências da instituição e contactar de perto com as actividades que fazem parte do quotidiano dos utentes.

O Dia Aberto do Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) realizou-se quinta-feira, 28 de Maio, numa iniciativa que permitiu dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição e as actividades realizadas pelos seus utentes.
Ao longo da visita, os participantes tiveram oportunidade de conhecer diversos espaços do CRIB, entre os quais a ludoteca, salas ocupacionais, carpintaria, sala snoezelen, cozinha pedagógica e horta, entre outros locais integrados no dia-a-dia da instituição.
A iniciativa serviu também para reforçar a ligação do CRIB à comunidade, que reconhece o trabalho desenvolvido pela instituição em prol da autonomia, inclusão e valorização dos seus utentes.

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