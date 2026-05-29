Sociedade | 29-05-2026 18:00
Dia Aberto no CRIB deu a conhecer espaços e actividades da instituição
Os visitantes puderam percorrer diferentes valências da instituição e contactar de perto com as actividades que fazem parte do quotidiano dos utentes.
O Dia Aberto do Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) realizou-se quinta-feira, 28 de Maio, numa iniciativa que permitiu dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição e as actividades realizadas pelos seus utentes.
Ao longo da visita, os participantes tiveram oportunidade de conhecer diversos espaços do CRIB, entre os quais a ludoteca, salas ocupacionais, carpintaria, sala snoezelen, cozinha pedagógica e horta, entre outros locais integrados no dia-a-dia da instituição.
A iniciativa serviu também para reforçar a ligação do CRIB à comunidade, que reconhece o trabalho desenvolvido pela instituição em prol da autonomia, inclusão e valorização dos seus utentes.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Vale Tejo
27-05-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região