Dia Aberto no CRIB deu a conhecer espaços e actividades da instituição

O Dia Aberto do Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) realizou-se quinta-feira, 28 de Maio, numa iniciativa que permitiu dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição e as actividades realizadas pelos seus utentes.

Ao longo da visita, os participantes tiveram oportunidade de conhecer diversos espaços do CRIB, entre os quais a ludoteca, salas ocupacionais, carpintaria, sala snoezelen, cozinha pedagógica e horta, entre outros locais integrados no dia-a-dia da instituição.

A iniciativa serviu também para reforçar a ligação do CRIB à comunidade, que reconhece o trabalho desenvolvido pela instituição em prol da autonomia, inclusão e valorização dos seus utentes.