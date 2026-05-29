Estátua de D. Francisco de Almeida regressa ao Castelo de Abrantes em breve

A estátua de D. Francisco de Almeida, retirada do Jardim do Castelo de Abrantes após diversos actos de vandalismo, deverá regressar ao espaço ainda durante este ano, revelou o executivo municipal na reunião camarária realizada no dia 26 de Maio. A questão foi levantada pelo vereador João Morgado, que questionou o paradeiro da escultura, os danos sofridos e os custos associados à sua relocalização. Em resposta, o vereador Luís Dias explicou que a estátua foi vandalizada há cerca de 11 anos, tendo sido derrubada e partida na zona dos pés. A obra, entretanto recuperada pelo escultor Santos Lopes, com apoio dos serviços municipais, encontrando-se atualmente guardada no estaleiro municipal.

Segundo o Luís Dias, a intenção é recolocar a escultura no interior do primeiro pano de muralhas do Castelo, junto ao Panteão dos Almeida, numa zona considerada mais segura, e o local que inicialmente estava previsto para a sua relocalização. O vereador João Morgado recordou um contrato celebrado em 2009 entre o município e o escultor João Charters de Almeida, no valor de cerca de 25 mil euros, relacionado com o projeto de relocalização da estátua entre muros. O executivo aproveitou ainda para esclarecer o ponto de situação do Castelo de Abrantes, que atualmente se encontra parcialmente encerrado devido a problemas estruturais provocados por derrocadas nas muralhas. A câmara encontra-se a trabalhar com a Direcção-Geral do Património Cultural para definir a intervenção necessária, dado tratar-se de um edifício classificado.