Família de Gonçalo Ribeiro Telles quer biblioteca do arquitecto no centro histórico de Coruche Vereadores e presidente de câmara de Coruche com familiares de Gonçalo Ribeiro Telles - foto O MIRANTE partilhe no Facebook A Avenida do Sorraia, em Coruche, passou a chamar-se Avenida Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, numa homenagem que o município considera um reconhecimento permanente à memória, pensamento e obra de uma figura maior da arquitectura paisagista portuguesa.

A família de Gonçalo Ribeiro Telles está em conversações com a Câmara de Coruche para que a biblioteca do arquitecto paisagista possa instalar-se no concelho, de preferência no centro histórico da vila. A informação foi avançada por Miguel Ribeiro Telles, filho do arquitecto, durante a cerimónia em que Coruche inscreveu o nome de Gonçalo Ribeiro Telles na sua toponímia. “Temos esperança que se chegue a um acordo com a autarquia por forma que a biblioteca possa vir para Coruche, nomeadamente para um espaço no centro histórico”, afirmou a O MIRANTE, revelando que o espólio é composto por cerca de quatro mil livros.

O filho do arquitecto explicou que a família também mantém contactos com a Universidade de Évora, instituição à qual Gonçalo Ribeiro Telles esteve ligado como professor durante vários anos. Ainda assim, sublinhou que não encara o processo como uma competição entre entidades, mas como uma tentativa de encontrar uma solução conciliadora. “Queremos encontrar uma solução que seja boa para todas as entidades e para aquilo que é uma vontade presumida do nosso pai, que era que viesse para Coruche”, afirmou.

A homenagem decorreu no dia 23 de Maio, com o descerramento da placa toponímica da Avenida Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles. Francisco Ribeiro Telles, filho mais velho do arquitecto, destacou a ligação profunda do pai a Coruche, terra de origem da família e espaço de afectos transmitido a filhos e netos. “O meu pai sempre esteve muito ligado a Coruche. A sua família era natural daqui, transmitiu essa ligação a filhos e netos e, portanto, era sempre com muito boa disposição que estava na localidade”, recordou.

Para Francisco Ribeiro Telles, Coruche foi para o pai “um local de refúgio, serenidade e lazer”. Era também na vila que mantinha a sua biblioteca e onde encontrava tempo para conviver com a família. “São muitas as recordações que temos e este lugar é simbólico, porque tem tudo a ver com ele”, afirmou, considerando a homenagem toponímica “um momento alto” da vivência da família em Coruche.

O presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo, afirmou que a autarquia assinalou “um momento muito significativo” para o concelho e para todos os que valorizam a memória, o território, a paisagem, o ambiente e o bem-comum. Segundo o autarca, Coruche inscreve de forma permanente no espaço público a memória de um homem cuja vida, pensamento e obra marcaram Portugal e também o concelho.

“Gonçalo Ribeiro Telles foi muito mais do que um reconhecido arquitecto paisagista. Foi um visionário, um homem que muito antes de muitos perceberem a importância do equilíbrio entre desenvolvimento, natureza e ambiente, já defendia a paisagem como património colectivo, como bem comum e condição essencial à qualidade de vida”, afirmou Nuno Azevedo.