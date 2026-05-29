Juntas de freguesia não querem estacionamento tarifado no concelho de Vila Franca de Xira

A ideia de colocar parquímetros nas cidades da Póvoa de Santa Iria, Alverca e Vila Franca de Xira continua a gerar uma onda de contestação - com mais de cinco mil assinaturas reunidas numa petição - e agora são os autarcas das três juntas de freguesia, de diferentes cores políticas, a juntar a sua voz ao coro de protestos. Ao todo, prevê-se a criação de 882 lugares tarifados em Vila Franca de Xira, 3.193 em Alverca e 1.882 na Póvoa de Santa Iria.

Os três autarcas não hesitam em apontar o dedo ao projecto, começando por António Inácio (Coligação Nova Geração (PSD/IL), líder da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, que se mostra “frontalmente contra” a ideia da câmara. “Há seis anos que não se cria um parque de estacionamento na união de freguesias. Há espaços, temos ideias, e é isso que vamos propor ao presidente da câmara. A câmara tem de ajudar os comerciantes, não os prejudicar. Não estamos no Parque das Nações. Esta ideia não me convence e vou dar parecer desfavorável”, critica.

Também Carlos Gonçalves (CDU), da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, já veio dizer estar contra a ideia. “As medidas restritivas ou punitivas como a tarifação nunca devem ser aplicadas de forma isolada. Devem ser precedidas por políticas indutoras e de discriminação positiva, nomeadamente a disponibilização de alternativas reais de mobilidade e infraestrutura de suporte”, defende. Diz o autarca que Alverca não tem parques dissuasores suficientes nem parques subterrâneos ou em silo nas zonas de maior densidade habitacional, como Arcena e Bom Sucesso.

“Sem alternativas a procura não é gerida, é apenas financeiramente sobrecarregada. Os residentes são obrigados a ocupar o espaço público por défice crónico de planeamento urbanístico histórico. Taxar o estacionamento nestas condições constitui uma penalização injusta sobre uma necessidade básica, a habitação, afectando desproporcionalmente as famílias de médios e baixos rendimentos e a população mais idosa”, critica Carlos Gonçalves. Para o autarca, os novos parquímetros vão afectar o pequeno comércio e critica a ideia do executivo municipal liderado por Fernando Paulo Ferreira (PS), considerando que o projecto carece de maturidade técnica, eficácia de planeamento e justiça social.

“Ninguém está contente com isto”

Também em Vila Franca de Xira, o presidente da junta, Ricardo Carvalho (PS), diz que, num primeiro olhar, a medida será penalizadora para a comunidade. “Defendo que as pessoas não tenham de pagar, mas é verdade que se não o fizerem há carros estacionados durante semanas no mesmo local. Ainda vou ler o documento com atenção, mas, num primeiro olhar, diria que para os vilafranquenses vai ser muito complicado pagar. Ninguém está contente com isto”, lamenta.

Marco António, vocalista e fundador da banda Lucky Duckies, da Póvoa de Santa Iria, também se mostrou contra a ideia, considerando que não há necessidade de ter mais esta despesa com estacionamento na cidade. “Não votámos para isto, não vinha no programa eleitoral dos candidatos à câmara”, critica.