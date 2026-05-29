Morreu a ver o neto jogar: tragédia marca jogo de futebol na Atalaia

Uma mulher de 88 anos morreu no domingo, 17 de Maio, quando assistia ao Atalaiense–Estrela FC Ouriquense, no Parque Desportivo Municipal da Atalaia, em Vila Nova da Barquinha. A vítima, adepta da União Desportiva Atalaiense e avó do jogador João Pedro Ferreira, sentiu-se mal nas bancadas já perto do final da partida. Populares e elementos ligados aos clubes prestaram os primeiros socorros, seguindo-se a intervenção das equipas médicas presentes. Apesar das manobras de reanimação e do apoio da VMER, o óbito foi declarado no local pelo médico da viatura de emergência.

O caso provocou forte consternação no recinto e rapidamente ganhou dimensão pública. Vários relatos apontam críticas à actuação da equipa de arbitragem, por a partida não ter sido interrompida de imediato apesar da emergência médica. A Associação de Futebol de Santarém (AFS) manifestou pesar pela morte da adepta e o Conselho de Arbitragem da AFS lamentou que o jogo tivesse prosseguido perante uma situação considerada grave, sublinhando que, nestes momentos, a vida humana e a solidariedade devem estar acima de qualquer resultado desportivo.

“Não obstante o cumprimento estrito das regras, este Conselho de Arbitragem reconhece que, perante qualquer sinal de emergência médica nas imediações do recinto, a equipa de arbitragem deveria ter evidenciado uma maior sensibilidade e prontidão na avaliação macro do contexto”, lê-se em comunicado assinado pela direcção do Conselho de Arbitragem da AF Santarém.

Nas redes sociais, a União Desportiva Atalaiense expressou profundo pesar e endereçou condolências ao atleta João Pedro Ferreira, à família e à comunidade que convivia com a adepta. Também o Estrela Futebol Clube Ouriquense e o CADE manifestaram solidariedade com a família enlutada e com o clube da Atalaia. O episódio deixou o futebol distrital ribatejano de luto.